بتروجت للحكام: كفاية ظلم

سادت حالة من الاستياء داخل نادي بتروجت في اعقاب استمرار نتائج الفريق الكروي الهزيلة وتراجعه بعد الخسارة امام منتخب السويس بهدفين مقابل هدف بالجولة التاسعة لدوري القسم الثاني « مجموعة القاهرة» حيث تجمد رصيد الفريق عند 9 نقاط من 9 مباريات ودخل بقوة دائرة الهبوط للقسم الثالث وهو الهابط حديثا من دوري الأضواء والشهرة.

وزاد من حالة الاستياء تعرض الفريق لظلم تحكيمي من جانب الحكم سعيد حمزة الذى أدار المباراة حيث طرد لاعبين في الشوط الثاني وانذر 5 لاعبين مما تسبب في تحويل تقدم الفريق البترولي في الشوط الاول الى

خسارة بهدفين.

وجاء تراجع المستوى التحكيمي لسعيد حمزة استمرارا لأداءه المتواضع حيث إشتكى من قراراته المتضاربة عدد من الفرق وأخرها سيراميكا كليو باترا.

وأصدر نادي بتروجت بيانًا في أعقاب المهزلة التحكيمية في لقاء فريقه امام منتخب السويس بستاد السويس وجاء فيه:

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في ظل اهتمام الدوله بالرياضة والاستثمار في هذا المجال ، وفي ظل التأكيد علي مبدأ العدالة واللعب النظيف في جميع مبارايات دوري كره القدم ، فوجئ مجلس ادارة نادي بتروجت بظلم تحكيمي كبير تعرض له فريق

النادي في مباراته مع منتخب السويس بالسويس ، حيث قام الحكم سعيد حمزه بإنذارخمسة لاعبين وطرد محمود عماد في الشوط الاول و احمد عبد الرسول في نهايه المباراه بدون وجه حق،مما ادي الي هزيمه الفريق 2-1بعد ان كان متقدما 1/صفرقبل حاله الطرد مباشرة.

ويعبر مجلس الادارة عن كامل استيائه مما حدث في المباراه، وسيتم تقديم شكوي رسميه الي اتحاد الكره اعتراضا علي الاداء السئ للحكم سعيد حمزة.

ويهيب النادي بلجنة الحكام ان تحقق في الأخطاء الفادحة التي ارتكبها الحكم سعيد حمزة في حق نادي بتروجت والتي أدت الي خروج المباراة بشكل غير عادل، فالجميع يعلم تاريخ بتروجت في الدوري الممتاز، وأسباب هبوط الفريق الموسم الماضي ..لذا يطالب مجلس الإدارة بالعدالة التحكيمية لجميع الفرق في مجموعة القاهرة.