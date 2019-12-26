يستضيف فريق أستون فيلا نظيره نوريتش سيتي مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر الدوري الإنجليزي "البريميرليج". موعد مباراة أستون فيلا ونوريتش سيتي تنطلق مباراة أستون فيلا ونوريتش سيتي في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، سيتي في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، Advertisements والساعة السابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي. القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا ونوريتش سيتي تذاع مباراة أستون فيلا ونوريتش سيتي بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 2 المشفرة بتعليق نوفل الباشي. سيتي بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 2 المشفرة بتعليق نوفل الباشي. ويدخل أستون فيلا المحترف لدى صفوفة المصريان أحمد المحمدي و محمود تريزيجية المباراة وهو يحتل المركز الثامن عشر برصيد 15 نقطة، بينما يحتل نوريتش سيتي المركز التاسع عشر برصيد 12 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة أستون فيلا ونوريتش سيتي بمشاركة تريزيجيه.. والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.