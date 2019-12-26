اونلاين | يلا شوت بث مباشر الهلال والحزم Yalla Hilal رابط يوتيوب مشاهدة مباراة الهلال والحزم بث مباشر Live حصري now

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يستعد الفريق الكري الأول بنادي الهلال العودة مرة آخرى لخوض غمار بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عندما يحل ضيفا على الحزم في إطار مباريات الجولة 13.

ويظهر الهلال للمنافسة على اللقب المحلي مرة آخرى بعد فراغه من المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا الذي توج به على حساب أوراوا الياباني والمشاركة في كأس العالم للأندية ، الذي حل فيه رابعا.

ويتواجد الهلال بقيادة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو في المركز الخامس برصيد 20 ، وينتظره مواجهات مؤجلة ومنتظرة سواء في بطولة الدوري أو كأس خادم الحرمين الشريفين.

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ومن المنتظر ان تنطلق مباراة الحزم والهلال مساء غد الخميس في تمام الساعة 19:50 بتوقيت مكة المكرمة على ان تُذاع عبر القنوات السعودية الرياضية الأولى HD.

ويعاني الهلال حاليا من غيابات ضربت صفوف الفريق قبل مواجهة الحزم بعد تأكد غياب البرازيلي كارلوس إدواردو لمدة 3 أسابيع بالإضافة إلى سالم الدوسري وسلمان الفرج.

هذا وسيواجه الهلال ضغطا كبيرا في المباريات خلال الايام المقبلة من أجل خوض تلك اللقاءات المؤجلة وسيخوض مباراته الأولى بالجولة الثالثة عشر الخميس القادم ثم يعود يوم الأثنين التالي الموافق 30-12 للقاء فريق العدالة في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة .

ثم يلتقي يوم الجمعة الموافق 3 يناير القادم أمام فريق الفيصلي في اللقاء المؤجل من الجولة 12 ، قبل ان يخوض الهلال لقاءه أمام الأهلي المؤجل من الجولة الـ 11 يوم 7 يناير.