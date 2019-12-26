اونلاين | كورة 7sry: مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار بث مباشر ماتش ليفربول ستريم LIVE

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يبحث ليفربول عن تحقيق فوز جديد وتعزيز صدارته للدوري الإنكليزي الممتاز حين يحل ضيفاً على ليستر سيتي الثاني والساعي إلى تجاوز عثرته الأخيرة أمام ملاحقه مانشستر سيتي.

يدخل ليفربول المباراة بمعنويات مرتفعة، إذ يخوضها بصفته بطل العالم للأندية بعد تتويجه بالبطولة السبت الماضي في العاصمة القطرية الدوحة بفوزه على فلامنغو البرازيلي بهدف نظيف.

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وسيفتقد ليفربول لخدمات نجمه أوكسلايد تشامبرلاين الذي أصيب في مونديال الأندية إضافة إلى الثلاثي ديان لوفرين وجويل ماتيب وفابينيو.

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم الخميس 26 ديسمبر في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.

البث المباشر لمباراة ليفربول وليستر سيتي تجدونه على قناة beIN SPORTS HD2 بتعليق التونسي رؤوف خليف.