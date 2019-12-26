اونلاين | يلا شووت NOW TOTTENHAM مشاهدة مباراة توتنهام وبرايتون بث مباشر Premier League شوت اونلاين ستريم رابط ماتش توتنهام

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يستضيف فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي نظيره، برايتون، مساء الخميس، الموافق 26 ديسمبر الجارى، علي ملعب توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر قناة بي إن سبورت الرياضية.

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يسعي السبيرز للعودة لطريق الانتصارات التي بدأها مع مدربه البرتغالي ” جوزيه مورينيو “، بعد السقوط في الجولة الماضية أمام تشيلسي بثنائية نظيفة، وعلي الجانب الآخر يأمل برايتون في تحقيق نتيجة إيجابية، تحسن من مركزه بجدول الترتيب، خاصة بعد السقوط في الجولة الماضية أمام شيفيلد يونايتد بهدف نظيف.

والجدير بالذكر أن توتنهام يحتل المركز السابع بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 26 نقطة، بينما يأتى برايتون في المركز 13 برصيد 20 نقطة.