رياضة | تقارير.. النني يقترب من الانضمام لميلان الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. النني يقترب من الانضمام لميلان الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مسئولو إي سي ميلان الإيطالي، مفاوضاته مع الدولي المصري محمد النني لاعب فريق أرسنال الإنجليزي والمعار إلى فريق بيشكتاش التركي، لضمه لصفوف الروسونيري خلال الميركاتو الشتوي.

وذكرت صحيفة TRT التركية، أن الفرعون المصري بات قريبا للغاية من الانتقال لميلان خلال يناير القادم.

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ويتواجد حاليا النني ضمن صفوف بشكتاش التركي على سبيل الإعارة، مع وجود بند يتيح للفريق شراء النجم المصري مقابل 18 مليون يورو، كما تنص بنود التعاقد.

وخاض النني حتى الآن 17 لقاء مع بشكتاش بجميع المسابقات، وساهم بصناعة هدف وحيد بالدوري دون أن يسجل أي هدف.