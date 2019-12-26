رياضة | بتصريح ناري.. كلوب يدعم جواردويولا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بتصريح ناري.. كلوب يدعم جواردويولا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على دعم الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في انتقاداته الأخيرة للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بسبب جدول المباريات الذي حصل عليه الفريق الأزرق السماوي في فترة أعياد الميلاد.

ويستعد السيت لخوض مباراتين في أقل من 48 ساعة، حيث سيواجه وولفرهامبتون مساء الجمعة 27 ديسمبر على أن يلعب الأحد 29 من الشهر نفسه أمام شيفيلد يونايتد، الأمر الذي أغضب جوارديولا كثيرًا، ليجد دعمًا غير متوقع من منافسه المباشر على لقب الدوري، يورجن كلوب.

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وقال كلوب: "لا بأس على الاطلاق، لا يواجه أي من المدربين مشكلة اللعب، لكن اللعب في اليومين السابع والعشرين والتاسع والعشرين يعد جريمة".

يذكر أن ليفربول سيخوض لقاء قوي الليلة أمام ليستر سيتي صاحب المركز الثاني ويحتل الريدز المركز الأول بفارق 10 نقاط مع ليستر مما يجعل المباراة خطوة هامة نحو اللقب.