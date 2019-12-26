رياضة | تقارير.. بنزيما مدد تعاقده مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. بنزيما مدد تعاقده مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت الكثير من التقارير الصحفية عن دخول إدارة ريال مدريد في مفاوضات جادة مع الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق، من أجل تمديد عقده خلال الفترة المقبلة.

وأوضح موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي أن كريم بنزيما بات أحد الأعمدة الرئيسية في تشكيل ريال مدريد خلال الأعوام الأخيرة، وهو ما دفع إدارة الميرنجي لبدء مفاوضتها مع اللاعب لتمديد تعاقده.

وكان بنزيما قد علق سابقًا على هذا الأمر حيث قال: هذا هو منزلي، هنا في مدريد أشعر بثقة كبيرة من زملائي ومدربي والرئيس والجماهير.

وأشار الموقع المذكور أعلاه إلى أن إدارة الميرنجي تسعى للانتهاء سريعًا من تمديد عقد اللاعب، نظرًا لوجود محاولات من إدارة فريقه السابق ليون الفرنسي بإقناعه بالعودة لإنهاء مسيرته بالدوري الفرنسي، علمًا بأن عقده بنزيما ينتهي في يونيو 2021.

وأنهى أن هناك تقارير قد صدرت في الصحافة الإسبانية أشارت إلى أن بنزيما قد مدد تعاقده بالفعل مع ريال مدريد، وذلك بعدما رحب فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، والفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق باستمرار اللاعب داخل أروقة سانتياجو بيرنابيو حتى يعلن تعليق حذائه.