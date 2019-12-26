رياضة | طبيب الأهلي يكشف أخر كواليس تأهيل حمدي فتحي ومحمد محمود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طبيب الأهلي يكشف أخر كواليس تأهيل حمدي فتحي ومحمد محمود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خضع محمد محمود، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي تحت إشراف الطبيب الألماني «فايلر»، وذلك للاطمئنان على حالته بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي قبل عدة أسابيع.

واستغل محمد محمود تواجد الخبير الألماني في الجونة خلال الأيام القليلة الماضية، وحصل اللاعب على موافقة الجهاز الفني وسافر للجونة، وخضع لفحص طبي هناك تحت إشراف «فايلر» الذي سبق وأجرى له جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا، وتم الاطمئنان على سير البرنامج التأهيلي الذي يؤديه حالياً.

وقال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن اللاعب لايزال في مرحلة العلاج الطبيعي، وكل الأمور تسير بشكل جيد بعد إجراء جراحة الصليبي، وهو ما أكده الطبيب الألماني فايلر الذي قام بفحص اللاعب منذ أيام قليلة في الجونة.

وأضاف طبيب الفريق أن اللاعب سيبدأ مرحلة جديدة من التأهيل والعلاج الطبيعي في وقت لاحق، وفقا للبرنامج المحدد له من قبل الخبير الألماني.