رياضة | طبيب الأهلي يكشف أخر مستجدات إصابة رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طبيب الأهلي يكشف أخر مستجدات إصابة رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن رمضان صبحي سينهي برنامج علاج طبيعي بعد ١٢ يوما يبدأ بعدها برنامجه التأهيلي.ويؤدي رمضان صبحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامج علاج طبيعي لمدة ١٢ يوماً قادمة للتعافي من إصابته في العضلة الخلفية.

وأوضح طبيب الفريق أن اللاعب سيجري أشعة سونار جديدة على العضلة الخلفية بعد أسبوعين للاطمئنان على حالته.

ويعاني رمضان صبحي من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية تعرض لها أثناء مشاركته في إحدى تدريبات الفريق الأخيرة.

ويغيب لاعب الفريق الأحمر عن المشاركة مع فريقه لمدة تصل إلى شهر ونصف بسبب الإصابة.

