رياضة | عاجل.. صالح جمعة يغيب عن مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. صالح جمعة يغيب عن مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغيب صالح جمعة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مران الأهلي الجماعي والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة بلاتينيوم.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية في مران الفريق ومن ثم خاضوا فقرات تدريبية مختلفة بالكرة تحت قيادة فايلر الا أن المران شهد غياب صالح جمعة.

ويستضيف الأهلي نظيره بلاتينيوم، في تمام التاسعة مساء السبت المقبل على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.