رياضة | عاجل.. الزمالك يفتقد نجم الفريق بعد إصابته في زامبيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الزمالك يفتقد نجم الفريق بعد إصابته في زامبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أن الاشعة التي أجراها حازم إمام لاعب الفريق أثبتت إصابته بشد في السمانه تستغرق علاجه لمده اسبوع.

وكان حازم إمام قد خرج مصابا فى لقاء الإنتاج الحربى الأخير ضمن الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.

ويغيب اللاعب عن مواجهة زيسكو الزامبي والمقرر لها السبت المقبل بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.