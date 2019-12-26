رياضة | فان دايك يصدم محمد صلاح من أجل عيون ماني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فان دايك يصدم محمد صلاح من أجل عيون ماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، لاعب فريق ليفربول، صدمة قوية لزميله محمد صلاح، بعدما فضل عليه زميلهم السنغالي ساديو ماني.

وقال فان دايك في تصريحات تليفزيونية لقناة "الكأس" القطرية، ردًا على ما إذا كان قد فكر في اللعب بمركز الجناح أو المهاجم: "كلا، كنت أرى نفسي دائمًا في مركز المدافع".

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وأجاب حول الأفضل بين الثنائي ماني أو صلاح قائلًا: "هذا سؤال صعب بكل تأكيد، فأنا لا أحب الاختيار بينهم، لكن إذا كان علي الاختيار سوف أفضل ساديو لأنني ألعب معه منذ فترة طويلة.

وعن مدربه يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أكد فان دايك أن المدرب الألماني من المدربين الذين يولون اهتمامًا خاصًا وكبير للاعبيهم، كما أنه يبذل الكثير من الجهد لصالحنا، لذا دائمًا ما نكون حريصين على تقديم أفضل ما لدينا على الإطلاق في كل مباراة نخوضها.