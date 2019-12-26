رياضة | طائرة خاصة في رحلة الأهلي إلى زيمبابوي

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يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تخصيص طائرة خاصة للفريق الأول لكرة القدم، خلال رحلته إلى زيمبابوي، من أجل مواجهة بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، بدوري أبطال إفريقيا.

ويرغب مجلس الإدارة في توفير كافة سبل الراحة لعدم تعرض اللاعبين للإرهاق، خاصةً أنه الفريق اعتاد على السفر بطائرة خاصة خلال الموسم الحالي، لرغبته في المنافسة على اللقب.

ويلتقي الأهلي بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، مساء بعد غدٍ السبت على ملعب الأهلي بالسلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا على بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، يوم 11 يناير المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية.

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من ناحية أخرى قرر الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، حضور مران لاعبي فريق الأول سواء اليوم أو المران الختامي غدًا، وذلك حرصًا منه على دعم ومساندة اللاعبين نفسيًا ومعنويًا قبل مواجهة بلاتنيوم، بدوري أبطال إفريقيا.

وعاد الخطيب خلال الأيام القليلة الماضية من رحلة علاج في فرنسا، شهدت إجراءه لعدد من الفحوصات الطبية على الظهر.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني بالمجموعة الثانية برصيد 3 نقاط خلف المتصدر النجم الساحلي التونسي برصيد 6 نقاط، فيما يحل الهلال السوداني ثالثًا برصيد 3 نقاط، بينما يتواجد بلاتينيوم في مؤخرة الجدول بدون أي نقاط.