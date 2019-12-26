رياضة | بعد غياب طويل.. ميسي ونيمار وسوايز يجتمعون من جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد غياب طويل.. ميسي ونيمار وسوايز يجتمعون من جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعود الثلاثي، لويس سواريز وليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا ثلاثي البارسا المرعب في الفترة من 2013وحتى 2017، للتواجد معا لأول مرة منذ فترة طويلة، وذلك غدا الجمعة.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فأن ميسي ونيمار سيحضران حفل "تجديد العهود" للويس سواريز وزوجته، صوفيا بالبي، بعد 10 سنوات من زفافهما.

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وسيقام الحفل غدًا الجمعة، بأحد الفنادق الفاخرة في أوروجواي، بحضور الأصدقاء وبعض نجوم كرة القدم.

ومن المنتظر أن يسافر ليونيل ميسي إلى أوروجواي من روزاريو (الأرجنتين)، حيث يقضي عطلة عيد الميلاد، وسيصطحب معه زوجته أنتونيلا وأطفاله الثلاثة، تياجو وماتيو وسيرو، لقضاء بضعة أيام في البلد اللاتيني المجاور.

وقد تزامل هذا الثلاثي في صفوف برشلونة، حتى صيف 2017، عندما قرر نيمار الرحيل إلى باريس سان جيرمان، لكنه حاول العودة للبلوجرانا قبل بداية الموسم الحالي، إلا أن النادي الباريسي غالى في مطالبه المادية.