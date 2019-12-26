رياضة | زي النهاردة.. ذكرى السقوط التاريخي للزمالك على يد بني عبيد في كأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زي النهاردة.. ذكرى السقوط التاريخي للزمالك على يد بني عبيد في كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فى مثل هذا اليوم 26 ديسمبر، حقق فريق بنى عبيد أحد أندية دورى الدرجة الثالثة، فوزاً تاريخياً على الزمالك بهدف نظيف على إستاد المنصورة، فى كبرى مفاجآت دور الـ32 لبطولة كأس مصر موسم 2008.

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وأحرز هدف المباراة الوحيد السيد المندوه فى الدقيقة 80 من عمر المباراة، ليدخل التاريخ من أوسع أبوابه ويصبح من أشهر لاعبي فريق بني عبيد.

ويعد هذا اللقاء بمثابة الكابوس لجماهير الزمالك، وأصبح ذكرى سيئة لعشاق القلعة البيضاء، خاصة وأن نادي بنى عبيد وقتها كان يحتل المركز الرابع بدورى الدرجة الثالثة وقتها.