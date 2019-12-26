رياضة | الخطيب يدعم الأهلي قبل موقعة بلاتينيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطيب يدعم الأهلي قبل موقعة بلاتينيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، على حضور مران لاعبي فريق الأول سواء اليوم أو المران الختامي غدًا، وذلك حرصًا منه على دعم ومساندة اللاعبين نفسيًا ومعنويًا قبل مواجهة بلاتنيوم، بدوري أبطال إفريقيا.

وعاد الخطيب خلال الأيام القليلة الماضية من رحلة علاج في فرنسا، شهدت إجراءه لعدد من الفحوصات الطبية على الظهر.

ويلتقي الأهلي بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، مساء بعد غدٍ السبت على ملعب الأهلي بالسلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في مجموعته بدوري أبطال إفريقيا برصيد 3 نقاط متساوٍ مع فريق الهلال السوداني، وفي المركز الأول فريق النجم الساحلي برصيد 6 نقاط.