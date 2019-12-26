رياضة | شيكابالا يرزق بمولوده الأول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شيكابالا يرزق بمولوده الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادى الزمالك، خبر سار بمولوده الأول "أدم"، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، من زوجته "سارة" الفتاة المصرية الكندية التى تزوجها الفتى الأسمر، عقب إعلان خطوبته عليها فى إحدى الفنادق المطلة على نيل أسوان، فى ديسمبر من عام 2017.

ويغيب شيكابالا عن الزمالك خلال المبارايات الأخيرة وذلك لإصابته بحصوات على الكلى وإمكانية |إجراء جراحه خلال الفترة القادمة .

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو يوناتيد الزامبي في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.