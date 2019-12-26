رياضة | بعد إغراءات الزمالك.. الأهلي يحصن نجم الفريق بهذا القرار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد إغراءات الزمالك.. الأهلي يحصن نجم الفريق بهذا القرار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مسئولو نادي الزمالك في مفاوضات قوية مع المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي، تمهيدا لضمه خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل رفض اللاعب تجديد عقده مع الفريق.

ويرفض الأهلي، فكرة رحيل اللاعب المغربي لأي نادي محلي، ويسعى المارد الأحمر لبيع اللاعب وليد أزارو مهاجم الفريق فى يناير أو الصيف المقبل، للاستفادة من اللاعب ماليا.

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وسيقوم الأهلي بتحصين اللاعب من الذهاب للزمالك بوضع شرط وبند واضح فى عقد خروجه من الأهلى يتضمن عدم عودته للعب فى مصر مستقبلاً، والسماح له بالاحتراف الخارجى فقط.

يذكر أن وليد أزارو انضم للأهلي في موسم 2017 قادما من الدفاع الجديدي المغربي، وينتهي تعاقده مع القلعة الحمراء في صيف 2021، ورفض اللاعب مؤخرا تجديد عقده مع الفريق.