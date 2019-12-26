رياضة | صفقة مفاجئة.. ريال مدريد يحدد خليفة كاسيميرو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة مفاجئة.. ريال مدريد يحدد خليفة كاسيميرو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى مسئولو فريق ريال مدريد لتدعيم صفوف الميرينجي، بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ويخطط الفريق الملكي لضم بديل للبرازيلي كاسميرو نجم خط الوسط.

وذكر موقع ‘‘ديفنسا سنترال‘‘ الإسباني، أن ريال مدريد نجح في العثور على خليفة كاسميرو، حيث يتابع الفريق الملكي عن كثب النجم الكاميرني أندري زامبو أنجويسا لاعب خط وسط فياريال.

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وتابع الموقع الإسباني، أن الدولي الكاميروني أصبح واحدًا من اكتشافات الليجا، نظرًا للأداء الرائع الذي يقدمه مع فياريال، ووضعه مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان على جدول أعماله في صيف 2020 لتدعيم وسط الملكي.

وكان أنجويسا قد انضم إلى فياريال على سبيل الإعارة من فولهام، ويفكر الفريق الأصفر في تفعيل بند خيار الشراء بنهاية الموسم مقابل 25 مليون يورو، ومن ثم بيعه لريال مدريد بسعر أعلى.