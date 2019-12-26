رياضة | يوفنتوس يُجهز عرضًا مغريًا لصفع ريال مدريد في صفقته الكبرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يُجهز عرضًا مغريًا لصفع ريال مدريد في صفقته الكبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن العرض المذهل الذي يُعده نادي يوفنتوس من أجل صفع ريال مدريد في صفقة التعاقد مع بول بوجبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكان بول بوجبا قد اتخذ قرارًا حازمًا بمغادرة مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي الماضي، بسبب عدم شعوره بالراحة في أولد ترافورد، ولكن انتهى به المطاف للاستمرار مع الشياطين الحمر، ولكنه عاد وطلب من وكيل أعماله مينو رايولا وضع الآليات اللازمة لمغادرة الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع ‘‘ديفنسا سنترال‘‘ الإسباني، أن هناك ناديان فقط وهما ريال مدريد ويوفنتوس، مستعدان للقتال حتى آخر لحظة للحصول على توقيع بوجبا. Advertisements

وأوضح الموقع أن يوفنتوس يُجهز بالفعل عرضًا رسميًا لخطف بوجبا قبل ريال مدريد، حيث سيقدم البيانكونيري مبلغًا يقارب الـ70 مليون يورو بالإضافة إلى إرسال اللاعب الألماني إيمري تشان كجزء من الصفقة أيضًا لإغراء مانشستر يونايتد وضم النجم الفرنسي المتوج بكأس العالم 2018.

وتتراوح القيمة السوقية لإيمري تشان حوالي 30 مليون يورو، وعلى الرغم من أنه لا يتمتع بنفس الخصائص التي يتمتع بها بوجبا، إلا أنه لاعب مميز جدًا في وسط الملعب، وبالتالي ستبلغ قيمة صفقة انتقال بوجبا إلى اليوفي حوالي 100 مليون يورو.

ورغم العرض المغري من اليونايتد والفترة الرائعة التي عاشها بوجبا في يوفنتوس سابقًا، إلا أن النجم الفرنسي لا يزال يحلم بارتداء قميص ريال مدريد واللعب تحت قيادة مواطنه زين الدين زيدان الذي يعمل على إقناعه بالوصول إلى سانتياجو برنابيو.

ومع ذلك، يجب أن نتذكر أن العلاقة السيئة بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد، حيث لم يغفر الريال لهم بسبب عدم وصول دافيد دي خيا منذ سنوات والتأخر في إرسال الفاكس قبل إغلاق سوق الميركاتو آنذاك.