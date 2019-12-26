رياضة | كواليس أزمة لاعبي الزمالك في زامبيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كواليس أزمة لاعبي الزمالك في زامبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرضت بعثة معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المتواجدة حالياً في زامبيا استعدادا لمواجهة زيسكو ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات، بدوري أبطال أفريقيا، إلى أزمة كبيرة مساء أمس الأربعاء، بسبب عدم وصول الحقائب الخاصة باللاعبين.

ولم تصل الحقائب الخاصة باللاعبين، من أثيوبيا، حيث يتواجد بداخلها "الاحذية"، وهو ماتسبب في حالة من الغضب لدى الجهاز الفني واللاعبين.

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وأجرى مسئولو الزمالك اتصالات مكثفة من أجل حل هذه الأزمة سريعا، ومن المنتظر، أن تصل حقائب اللاعبين، صباح غداً الخميس، ليخوض الفريق تدريباته، استعدادا لمواجهة زيسكو في اللقاء المقرر له يوم السبت المقبل.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك قد أعلن عن قائمة مباراة زيسكو يونايتد وضمت كل من:

محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي في حراسة المرمى - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافي - اسلام جابر - محمود الونش في خط الدفاع - طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - احمد زيزو - يوسف أوباما - اشرف بن شرقي - محمد اوناجم - كريم بامبو - مصطفي فتحي في خط الوسط - مصطفى محمد - عمر السعيد في خط الهجوم.