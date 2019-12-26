رياضة | محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع في موقعة ليستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع في موقعة ليستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق ليفربول اختبارًا صعبًا مساء اليوم أمام مضيفه ليستر سيتي في قمة مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويعود الريدز للمنافسة المحلية بعدما توج بلقب كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر السبت الماضي بفوزه في المباراة النهائية على فلامينجو اليرازيلي بهدف نظيف.

واستقر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام ليستر سيتي والذي من المتوقع أن يكون كالتالي :-

حراسة المرمى : أليسون

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خط الدفاع : أليسكندر أرنولد - جوميز - فان دايك - روبيرتسون

خط الوسط : هيندرسون - ملينر - نابي كيتا

خط الهجوم : ساديو ماني - محمد صلاح - روبيرتو فيرمينو.