شكرا لقرائتكم خبر عن نجم مانشستر سيتي يقرر الرحيل في يناير والان مع التفاصيل

الخميس 26 ديسمبر 2019 كشفت وسائل الإعلام الإنجليزي أن الظهير الأيمن "جواو كانسيلو" يرغب في الرحيل عن الأزرق المانشيتروي خلال سوق الأنتقالات الشتوية القادمة والتي ستدق الأبواب في يناير القادم بعد أيام قليلة .

ويرغب كانسيلو بخوض تحربة جديدة في الدوري الأسباني حيث لا يمانع للإنضمام لفريق فالنسيا موسم واحد علي سبيل الإعارة لعدم حصوله علي دقائق لعب كافية مع الفريق . جدير بالذكر أن اللاعب قد إنضم إلي الفريق الصيف الماضي في صفقة تبادلية بين مانشستر سيتي ويوفنتوس الإيطالي مبادلة بين دانيلو البرازيلي وكانسيلو البرتغالي .

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