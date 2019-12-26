الامارات | مفاوضات متقدمة بين العين والمدرب فابيو كاريل

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاوضات متقدمة بين العين والمدرب فابيو كاريل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل اعلام برازيلية اليوم الخميس عن وجود مفاوضات متقدمة بين المدرب البرازيلي فابيو كاريل لتولي تدريب فريق العين خلفاً للمدرب الكرواتي ايفان ليكو الذي أقيل من منصبه الأسبوع الماضي بسبب سوء النتائج. واتفقت صحف "جلوبو سبورت" و"توريكو" و"جوفمابن" بأن المفاوضات المتقدمة يتوقع أن تتوج بتولي المدرب كاريل القيادة الفنية لفريق العين بعد أن ظل عاطلاً عن العمل مدة شهرين عقب اقالته من تدريب فريق كورينثيانز البرازيلي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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