شكرا لقرائتكم خبر عن «سولسكاير»: نحتاج «أفضل لاعب وسط في العالم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

لا يستطيع النرويجي أولي جونار سولسكاير الانتظار حتى عودة نجم فريقه الفرنسي بول بوجبا للانخراط مع الفريق، بعد مشاركته في المباراة الماضية كبديل أمام واتفرد عقب فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة.

وقال «سولسكاير»، حسب صحيفة «ذا صن» البريطانية: «نحتاج أن ندخله مجددًا في منظومة الفريق، هو يمكنه اللعب في أي مركز في وسط الملعب، يمكنه السقوط إلى العمق وإرسال كرات طويلة، ويمكنه لعب التمريرات الثنائية، حسب المباراة».

وأضاف: «هذا هو موطن جمال بول، هو أفضل لاعب وسط شامل في العالم».