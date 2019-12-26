شكرا لقرائتكم خبر عن «سيلفا» يطالب لاعبي مانشستر سيتي بالاقتداء بـ«رونالدو»: رغبته لا تنتهي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
طالب ديفيد سيلفا، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، زملاءه بالاقتداء بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، مؤكدًا أن عليهم محاولة السير على نهجه.
وقال «سيلفا» في حوار مع موقع «سبورت 360»، إن الرغبة التي لا تنتهي لدى «رونالدو» يجب أن تكون مصدر إلهام لفريقه في طريقه الصعب للدفاع عن لقبه في الدوري الإنجليزي.
وأوضح الإسباني: «لهذا هو أحد أفضل اللاعبين في التاريخ، إن لم يكن الأفضل، هو مثال للجميع».
وأضاف: «من الصعب أن تصل إلى القمة ولكن من الأصعب أن تحافظ على المستوى نفسه كل عام، ولكن هذا ما علينا محاولة فعله».
وتابع نجم السيتي: «التوقعات عالية، وعلينا أن نرتقي إليها، ولكنه من الصعب الحفاظ على المستوى نفسه. الموسم الماضي بالنسبة لي كان لا يصدق، وبالتأكيد أنني أريد أن أقدم (هذا الموسم) أفضل مما فعلت، سأحاول أن أعود لهذا المستوى مجددًا».
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