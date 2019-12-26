الهلال يسعى لمصالحة جماهيره أمام الحزم قبل نهاية 2019

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 ديسمبر 2019

علي خلاف

تُستأنف مساء اليوم الخميس مباريات الجولة الثالثة عشر لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019/2020 بمواجهة الهلال ضد حزم على ملعب ملعب نادي الحزم في مدينة الرس.



ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة الهلال السعودي ضد حزم في الجولة الثالثة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في تمام الساعة 19:50 بتوقيت مكة المكرمة ، الـ 18:50 بتوقيت القاهرة، وفي الـ 17:50 بتوقيت الرباط والجزائر وتونس.

وسوف تذاع المباراة مباشرة عبر قناة السعودية الرياضية 1 – KSA Sports 1 HD، حيث تنقل مباريات الدوري السعودي حصريا.

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ويسعى نادي الهلال بقيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو لحصد الثلاث نقاط، من أجل مصالحة جماهيره عقب خسارة المركز الرابع في مونديال العالم للأندية بعد الهزيمة أمام مونتيري المكسيكي في مباراة تحديد أصحاب المركزين الثالث والرابع.

كما أن فوز فريق الموج الأزرق على حزم اليوم يعني التقدم في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، لكل يضمن الأزرق سرعة العودة لتصدر جدول الترتيب عقب خوض كافة المباريات المؤجلة وهوا خير ختام لـ عام 2019 الذي شهد تتويج الهلاليين باللقب القاري ومشاركته الأولى المشرفة في بطولة كأس العالم للأندية.

وفي سياق متصل لعب الهلال حتى الآن 9 مباريات نجح في تحقيق الفوز في 6 مباريات وتعادل في مباراتين وهُزم مرة واحدة، وله 26 هدف وعليه 11 هدف، ليحتل المركز الخامس، في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد 20 نقطة.

وعلى الجانب الآخر خاض فريق الحزم 12 مباراة، حقق الفوز خلال 4 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 18 هدف واستقبلت شباكه 22 هدف، برصيد 14 نقطة في المركز الحادي عشر.