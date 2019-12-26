شكرا لقرائتكم أحمد عيد عبد الملك يطالب لاعبي الزمالك بحسم مباراة زيسكو بنتيجة ايجابية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك السابق ، لاعبى الفريق الأبيض بتحقيق نتيجة إيجايبة أمام زيسكو الزامبى بدوري الابطال الافريقى .

وكتب أحمد عيد عبد الملك عبر حسابه على تويتر : "بالنسبالي اهم ماتش في البطولة هو الماتش ده اقل تقدير تجيب نقطة من هناك و ان مكانش المكسب الي يضمنلك الصعود في الظروف الصعبة دي .. ياريت بقي بعد اليومين الي فاتو دول الناس كلها تساند الفرقة اللاعيبة دي محدش هيلعب غيرهم ربنا يكرم ونروح بعيد في البطولة الاهم .. الزمالك وبس"

بالنسبالي اهم ماتش في البطولة هو الماتش ده اقل تقدير تجيب نقطة من هناك و ان مكانش المكسب الي يضمنلك الصعود في الظروف الصعبة دي .. ياريت بقي بعد اليومين الي فاتو دول الناس كلها تساندالفرقة اللاعيبة دي محدش هيلعب غيرهم ربنا يكرم ونروح بعيد في البطولة الاهم ????.. الزمالك وبس ????????❤✊

— ahmedeid.14 (@14_ahmedeid) December 26, 2019

ويخوض فريق الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى، تدريباته الجماعية الثانية على الملعب الفرعي لإستاد ليفى مواناواسا بزامبيا، استعدادًا لمواجهة زيسكو الزامبى المقرر لها السبت ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

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وكان الزمالك خاض مرانه الأول بزامبيا، أمس الأربعاء عقب وصول البعثة، وشهد التدريب عملية الاحماء بالجري حول الملعب، وقاد كارتيرون مران فك العضلات لجميع اللاعبين خوفًا من تعرضهم للاجهاد، ومن المنتظر أن يبدأ كارتيرون "رسم خطة" مواجهة زيسكو خلال التدريب الفنى الذى سيخوضه اليوم.

وكانت بعثة الزمالك قد تأخرت فى الوصول أمس إلى زامبيا لمدة ساعتين إلا ربع، حيث كان من المفترض أن تصل طائرة الفريق 12 ظهرًا، إلا أنه تم تعديل موعد الوصول إلى 1:45 عصرًا.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفنى للزمالك أن سبب تأخر وصول طائرة الفريق هو ظروف الطيران الإثيوبى، حيث تأخرت طائرة الفريق فى الإقلاع من أديس أبابا لمدة ساعتين الا ربع.

وتوجهت بعثة الزمالك فى الساعات الأولى من صباح أمس إلى زامبيا عن طريق ترانزيت إلى أديس أبابا فى رحله تستغرق ثلاث ساعات ونصف ومنها الي إلى مدينه ندولا الزامبية، وضمت قائمة اللاعبين في بعثة الزمالك كل من : محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي في حراسة المرمى - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافي - اسلام جابر - محمود الونش في خط الدفاع - طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - احمد زيزو - يوسف أوباما - اشرف بن شرقي - محمد اوناجم - كريم بامبو - مصطفي فتحي في خط الوسط - مصطفى محمد - عمر السعيد في خط الهجوم.