مفاوضات مكثفة للنادي الأهلي لتجديد عقد رامي ربيعة

مفاوضات مكثفة من مسئولي النادي الأهلي مع لاعب الفريق “رامي ربيعة” لتجديد عقد اللاعب لثلاث مواسم جديدة بعد اقتراب انتهاء عقد اللاعب بالتزامن مع انتهاء الموسم الحالي؛ حيث يحق للاعب التعاقد مع أي نادٍ آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وكان مدير الكرة بالمارد الأحمر، سيد عبد الحفيظ قد قام بعقد جلسة مع ربيعة، بينما لم يقتنع اللاعب بتجديد عقده، ومن المقرر أن يقوم رئيس مجلس إدارة الفريق، محمود الخطيب بعقد جلسة مع رامي ربيعة لإقناعه بالتجديد للأهلي.

جديرا بالذكر أن المارد الأحمر يستعد لخوض لقاء جديد مع بلاتينيوم يوم السبت القادم ويستضيفه ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.