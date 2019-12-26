الأهلي يرفض رحيل مروان محسن في يناير

استقر المدير الفني للنادي الأهلي “رينيه فايلر السويسري” على عدم إعارة مهاجم الفريق “مروان محسن” إلى أي نادي خارجي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير، بعد أن تلقى النادي العديد من العروض الخارجية لإعارة اللاعب لمدة 6 أشهر من بينها نادي سعودي وآخر كويتي.

وبالرغم من الحالة التهديفية الغير جيدة التي يمر بها اللاعب مع الفريق الأحمر والتعثر التهديفي التي يعاني منه، إلا أن السويسري متمسك ببقاء اللاعب ويرفض رحيله خلال الميركاتو الشتوي على الأقل حتى انتهاء بطولة دوري الأبطال.

جديرا بالذكر أن مروان محسن يعاني من حالة تهديفية سيئة مما جعله يتعرض لهجوم شرس في الفترة الأخيرة، في ظل مستوي اللاعب الذي تراجع مؤخرا بين صفوف القلعة الحمراء.