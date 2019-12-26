شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد عبد الملك عن مواجهة الزمالك وزيسكو: أهم مباراة فى البطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، لاعبى الفريق الأبيض بتحقيق نتيجة إيجابية أمام زيسكو الزامبى فى دورى أبطال أفريقيا، وكتب أحمد عيد عبد الملك عبر حسابه على تويتر: "بالنسبالى أهم ماتش فى البطولة هو الماتش ده، أقل تقدير تجيب نقطة من هناك وإن مكانش المكسب إلى يضمنلك الصعود فى الظروف الصعبة دى.. ياريت بقى بعد اليومين اللى فاتو دول الناس كلها تساند الفرقة، اللاعيبة دى محدش هيلعب غيرهم، ربنا يكرم ونروح بعيد فى البطولة الأهم .. الزمالك وبس".

بالنسبالى اهم ماتش فى البطولة هو الماتش ده اقل تقدير تجيب نقطة من هناك و ان مكانش المكسب الى يضمنلك الصعود فى الظروف الصعبة دى .. ياريت بقى بعد اليومين الى فاتو دول الناس كلها تساندالفرقة اللاعيبة دى محدش هيلعب غيرهم ربنا يكرم ونروح بعيد فى البطولة الاهم ????.. الزمالك وبس ????????❤️✊

— ahmedeid.14 (@14_ahmedeid) بالنسبالي اهم ماتش في البطولة هو الماتش ده اقل تقدير تجيب نقطة من هناك و ان مكانش المكسب الي يضمنلك الصعود في الظروف الصعبة دي .. ياريت بقي بعد اليومين الي فاتو دول الناس كلها تساندالفرقة اللاعيبة دي محدش هيلعب غيرهم ربنا يكرم ونروح بعيد في البطولة الاهم 🙏.. الزمالك وبس 🇦🇹❤️✊ — ahmedeid.14 (@14_ahmedeid) December 26, 2019

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ويخوض فريق الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى، تدريباته الجماعية الثانية على الملعب الفرعى لاستاد ليفى مواناواسا بزامبيا، استعدادًا لمواجهة زيسكو الزامبى المقرر لها السبت ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

وكان الزمالك خاض مرانه الأول بزامبيا، أمس الأربعاء، عقب وصول البعثة، وشهد التدريب عملية الإحماء بالجرى حول الملعب، وقاد كارتيرون مران فك العضلات لجميع اللاعبين خوفًا من تعرضهم للإجهاد، ومن المنتظر أن يبدأ كارتيرون "رسم خطة" مواجهة زيسكو خلال التدريب الفنى الذى سيخوضه اليوم.

وكانت بعثة الزمالك قد تأخرت فى الوصول أمس إلى زامبيا لمدة ساعتين إلا ربع، وكان من المفترض أن تصل طائرة الفريق 12 ظهرًا، إلا أنه تم تعديل موعد الوصول إلى 1:45 عصرًا.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفنى للزمالك أن سبب تأخر وصول طائرة الفريق هو ظروف الطيران الإثيوبى، حيث تأخرت طائرة الفريق فى الإقلاع من أديس أبابا لمدة ساعتين الا ربع.

وتوجهت بعثة الزمالك فى الساعات الأولى من صباح أمس إلى زامبيا عن طريق ترانزيت إلى أديس أبابا فى رحلة تستغرق ثلاث ساعات ونصف ومنها الى إلى مدينه ندولا الزامبية، وضمت قائمة اللاعبين فى بعثة الزمالك كل من : محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحى فى حراسة المرمى - محمود علاء - محمد عبد الغنى - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافى - اسلام جابر - محمود الونش فى خط الدفاع - طارق حامد - فرجانى ساسى - محمد حسن - احمد زيزو - يوسف أوباما - اشرف بن شرقى - محمد اوناجم - كريم بامبو - مصطفى فتحى فى خط الوسط - مصطفى محمد - عمر السعيد فى خط الهجوم.