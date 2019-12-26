شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن غياب حازم إمام لمدة أسبوع بسبب شد فى السمانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، أن الأشعة التى أجراها حازم إمام لاعب الفريق أثبتت إصابته بشد فى السمانة يستغرق علاجه لمدة أسبوع، وكان حازم إمام قد خرج مصابا فى لقاء الإنتاج الحربى الأخير ضمن الجولة العاشرة لبطولة الدورى الممتاز والتى واصل فيها الفريق نتائجه السلبية وفقدان نقاط جديدة فى الدورى ليصل رصيده عند النقطة 15 نقطة.

ويغيب حازم إمام عن مواجهة زيسكو الزامبى والمقرر لها السبت المقبل بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويبحث الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك ، عن حل لأزمة الجبهة اليمنى قبل مواجهة زيسكو فى ظل عدم سفر حازم إمام الظهير الأيمن الوحيد فى الفريق مع البعثة إلى زامبيا.

وتوجهت بعثة الزمالك فى الساعات الأولى من صباح أمس إلى زامبيا عن طريق ترانزيت إلى أديس أبابا فى رحلة تستغرق ثلاث ساعات ونصف ومنها إلى مدينة ندولا الزامبية، لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبى السبت المقبل فى مواجهات الجولة الثالثة من دورى المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا، وتأخرت بعثة الزمالك فى الوصول إلى زامبيا لمدة ساعتين إلا ربع، حيث كان من المفترض أن تصل طائرة الفريق 12 ظهر أمس، إلا انه تم تعديل موعد الوصول الى 1:45 عصرا، لمواجهة زيسكو يونايتد فى دور المجموعات بدورى أبطال افريقيا

Advertisements

وكشف مصدر داخل الجهاز الفنى للزمالك أن سبب تأخر وصول طائرة الفريق هو ظروف الطيران الإثيوبى، حيث تأخرت طائرة الفريق فى الإقلاع من أديس أبابا لمدة ساعتين إلا ربع.

ويقوم كارتيرون فى التدريبات الأخيرة للفريق قبل مواجهة زيسكو بتجربة أكثر من لاعب فى مركز الظهير الأيمن فى ظل عدم اقتناعه بمستوى محمد عبد السلام فى مركز الظهير الأيمن وخوفا من تعرض محمد عبد الغنى الذى يشغل هذا المركز مؤقتا لأى إصابة قبل او اثناء مباراة زيسكو.

ومن اللاعبين الذين يتم تجربتهم فى هذا المركز اسلام جابر جناح أيمن الفريق والذى لم يشارك فى أى مباراة مع الزمالك منذ انضمامه فى بداية الموسم، وكذلك تجربة يوسف أوباما فى هذا المركز خاصة انه شارك به من قبل فى مباراة لظروف اضطرارية.

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى المجموعة الاولى برصيد 3 نقاط جمعها من مباراتين خسر مباراة وحقق الفوز فى اخري، بينما يحتل زيسكو المركز الثالث فى المجموعة برصيد نقطة واحدة.