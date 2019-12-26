شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لمباراة تشيلسي وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

الخميس 26 ديسمبر 2019 يحل فريق ساوثهامبتون ضيفاً عاى نادي تشيلسي، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب ستامفورد بريدج.

نجح فريق تشيلسي في استعادة توازنه والخروج من كبوة الهزيمة أمام بورنموث والعودة لسكة الانتصارات بالفوز على توتنهام هوتسبير بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة. أما فريق ساوثهامبتون فيخوض لقاء اليوم بمعنويات مرتفعة وجيدة بعد الانتصار على أستون فيلا بثلاثية في الجولة الماضية والخروج من كبوة الهزيمة التي تعرض لها الفريق أمام وست هام يونايتد في الجولة قبل الماضية. التشكيل المتوقع لـ تشيلسي أمام ساوثهامبتون: حراسة المرمى: كيبا اريزابالاجا خط الدفاع: رودريجر – توموري – إيميرسون – جيمس خط الوسط: نجولو كانتي – جورجينيو – ماسون ماونت Advertisements خط الهجوم: ويليان – هودسون أودوي – تامي أبراهام. التشكيل المتوقع لـ ساوثهامبتون أمام تشيلسي: حراسة المرمى: أنجوس جان خط الدفاع: يانيك فيسترجارد - جاك ستيفنز - يان بيدنارك - ريان برتراند خط الوسط: جيمس وارد براوس - أوريول روميرو - يان فاليري - ناثان ريدموند خط الهجوم: داني إنجز - فرد آدامز. يحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 32 نقطة، بينما يتواجد ساوثهامبتون في المركز السابع عشر برصيد 18 نقطة.

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