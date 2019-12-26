شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي المنتشي بالفوز أمام ساوثهامبتون الجريح في البريميرليج والان مع التفاصيل

الخميس 26 ديسمبر 2019 يستضيف نادي تشيلسي فريق ساوثهامبتون، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستقام على أرضية ملعب ستامفورد بريدج.

نجح فريق تشيلسي في استعادة توازنه والخروج من كبوة الهزيمة أمام بورنموث والعودة لسكة الانتصارات بالفوز على توتنهام هوتسبير بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة. أما فريق ساوثهامبتون فيخوض لقاء اليوم بمعنويات مرتفعة وجيدة بعد الانتصار على أستون فيلا بثلاثية في الجولة الماضية والخروج من كبوة الهزيمة التي تعرض لها الفريق أمام وست هام يونايتد في الجولة قبل الماضية. موعد مباراة تشيلسي وساوثهامبتون Advertisements تنطلق مباراة تشيلسي وساوثهامبتون في تمام الساعة الخامسة عصرا بتوقيت القاهرة، الساعة السادسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية. القناة الناقلة لمباراة تشيلسي وساوثهامبتون تذاع المباراة عبر قناة Bein Sport HD 2. يحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 32 نقطة، بينما يتواجد ساوثهامبتون في المركز السابع عشر برصيد 18 نقطة.

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