كل ما تريد معرفته عن مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في البريميرليج

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الخميس 26 ديسمبر 2019 يلتقي فريق مانشستر يونايتد، أمام نظيره نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز أو كما يطلق عليها الإنجليز "البوكسينج داي".

وتقام مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل، على أرضية ملعب أولد ترافورد. يدخل الشياطين الحمر اللقاء من أجل الفوز، بعد أن تلقى هزيمة قاسية ومروعة أمام واتفورد متذيل ترتيب جدول الدوري الإنجليزي في الجولة الماضية بهدفين دون رد. موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل تقام مباراة مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل يونايتد في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة. Advertisements القناة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل تذاع المباراة عبر قناة Bein Sport HD 2. معلق مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يعلق على المباراة، الجزائري حفيظ دراجي. ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة وهو نفس عدد النقاط الذي يمتلكها نيوكاسل يونايتد ولكن الأخير يتأخر بفارق الأهداف.

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