شكرا لقرائتكم خبر عن معلق والتشكيل المتوقع لمباراة ليستر سيتي وليفربول في البريميرليج والان مع التفاصيل

الخميس 26 ديسمبر 2019 يحل نادي ليفربول ضيفاً ثقيلا على فريق ليستر سيتي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في اللقاء الذي سيقام على ملعب كينج باور ستاديوم.

يسعى ليفربول لتحقيق نتيجة إيجابية، لتوسيع الفارق أمام ليستر سيتي الوصيف، ومانشستر سيتي صاحب المركز الثالث. بينما يحاول ليستر سيتي للخروج من هذه المباراة محققاً الثلاث نقاط، لتضييق فارق النقاط مع ليفربول متصدر جدول الترتيب. معلق مباراة ليستر سيتي وليفربول يعلق على مباراة ليستر سيتي وليفربول، التونسي رؤوف خليف. تشكيلة ليستر سيتي المتوقعة أمام ليفربول: حراسة المرمى: كاسبر شمايكل خط الدفاع: بن تشلويل - كاجلار سوينكو - جوني إيفانز - ريكاردو بيريرا Advertisements خط الوسط :ويلفريد نديدي - جيمس ماديسون - يوري تيليمانس - دينيس برايت- ديميري جراي خط الهجوم: جيمي فاردي التشكيلة المتوقعة لليفربول أمام ليستر سيتي: حراسة المرمى: أليسون بيكر. خط الدفاع: ألكساندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - أندرو روبيرتسون. خط الوسط: هندرسون - نابي كيتا – آدم لالانا. خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو. ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة بفارق 10 نقاط كاملة عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني مع وجود مباراة مؤجلة مع وست هام يونايتد من الجولة الماضية.

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