شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التشكيل المتوقع لمباراة بورنموث وأرسنال في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 ديسمبر 2019 محمد الدمتناوي يلتقي فريق بورنموث أمام نظيره أرسنال، على استاد "فيتنس فيرست"، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعد مباراة أرسنال أمام بورنموث هي الاختبار الأول للنجم الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني الجديد لفريق أرسنال والذي تولى المهمة الفنية للفريق خلفا للمدرب أوناي إيمري الذي تمت إقالته لسوء النتائج. معلق مباراة بورنموث وأرسنال يعلق على مباراة بورنموث وأرسنال التونسي يوسف سيف. Advertisements التشكيل المتوقع لـ أرسنال أمام بورنموث حراسة المرمى: بيرند لينو. خط الدفاع: كالوم تشامبيرز – شكوردان موستافي – ديفيد لويز – كولاسيناك. خط الوسط: جرانيت تشاكا – ماتيو جيندوزي – ويلووك - أوزيل. خط الهجوم: أوباميانج – لاكازيت. يحتل أرسنال المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، بينما يقع فريق بورنموث في المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة.

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