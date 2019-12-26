التشكيل المتوقع لمباراة توتنهام وبرايتون في الدوري الإنجليزي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يحل فريق برايتون، ضيفًا على نادي توتنهام، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستقام على أرضية ملعب "توتنهام هوتسبر".



يسعى توتنهام لتصيح المسار مره أخرى بعد أن سقط في فخ الهزيمة في الجولة الماضية أمام نظيره تشيلسي بهدفين دون رد.

أما برايتون فـيدخل لقاء اليوم رافعًا شعار لا بديل عن الفوز واستعادة التوازن بعد الهزيمة أمام شيفيلد يونايتد في الجولة الماضية والتعادل في الجولتين السابقتين أمام وولفرهامبتون وكريستال بالاس.

التشكيل المتوقع لتوتنهام أمام برايتون

حراسة المرمى: باولو جازانيجا

خط الدفاع: سيرجي أورييه، توبي ألديرفيريلد، دافينسون سانشيز، يان فيرتونخين.

خط الوسط: إيريك داير، موسى سيسوكو، ديلي ألي، إريكسن.

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خط الهجوم: لوكاس مورا، هاري كين.

التشكيل المتوقع لبرايتون أمام توتنهام

حراسة المرمى: ماثيو رايان

خط الدفاع: دان بورن - آدم وبستر - شين دافي

خط الوسط: سولي مارش - ديل ستيفنس - ديفي بروبر - مارتين مونتويا

خط الهجوم: لياندرو تروسار - آرون موي - نيال موباي.

توتنهام يقع في المرتبة السابعة بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة، بينما يتواجد برايتون في المركز الثالث عشر برصيد 20 نقطة.