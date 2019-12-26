أرسنال في أول لقاء بالقيادة الفنية الجديدة أمام بورنموث في البريميرليج

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 يلتقي فريق بورنموث أمام نظيره أرسنال، على استاد "فيتنس فيرست"، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعد مباراة أرسنال أمام بورنموث هي الاختبار الأول للنجم الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني الجديد لفريق أرسنال والذي تولى المهمة الفنية للفريق خلفا للمدرب أوناي إيمري الذي تمت إقالته لسوء النتائج. موعد مباراة بورنموث وأرسنال Advertisements تقام مباراة أرسنال وبورنموث في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، الساعة السادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية. القناة الناقلة لمباراة بورنموث وأرسنال تذاع مباراة أرسنال وبورنموث عبر قناة beIN Sports HD 1. يحتل أرسنال المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، بينما يقع فريق بورنموث في المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة.

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