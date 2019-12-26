شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توتنهام من أجل إستعادة توازنة أمام برايتون في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 يستضيف نادي توتنهام نظيره فريق برايتون، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستقام على أرضية ملعب "توتنهام هوتسبر".

يسعى توتنهام لتصيح المسار مره أخرى بعد أن سقط في فخ الهزيمة في الجولة الماضية أمام نظيره تشيلسي بهدفين دون رد. أما برايتون فـيدخل لقاء اليوم رافعًا شعار لا بديل عن الفوز واستعادة التوازن بعد الهزيمة أمام شيفيلد يونايتد في الجولة الماضية والتعادل في الجولتين السابقتين أمام وولفرهامبتون وكريستال بالاس. موعد مباراة توتنهام وبرايتون Advertisements تقام مباراة توتنهام وبرايتون في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة. القناة الناقلة لمباراة توتنهام وبرايتون تذاع مباراة توتنهام وبرايتون، عبر قناة Bein Sport HD 2. توتنهام يقع في المرتبة السابعة بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة، بينما يتواجد برايتون في المركز الثالث عشر برصيد 20 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توتنهام من أجل إستعادة توازنة أمام برايتون في البريميرليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.