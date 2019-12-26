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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توتنهام من أجل إستعادة توازنة أمام برايتون في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
يستضيف نادي توتنهام نظيره فريق برايتون، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستقام على أرضية ملعب "توتنهام هوتسبر".
يسعى توتنهام لتصيح المسار مره أخرى بعد أن سقط في فخ الهزيمة في الجولة الماضية أمام نظيره تشيلسي بهدفين دون رد.
أما برايتون فـيدخل لقاء اليوم رافعًا شعار لا بديل عن الفوز واستعادة التوازن بعد الهزيمة أمام شيفيلد يونايتد في الجولة الماضية والتعادل في الجولتين السابقتين أمام وولفرهامبتون وكريستال بالاس.
موعد مباراة توتنهام وبرايتون
تقام مباراة توتنهام وبرايتون في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.
القناة الناقلة لمباراة توتنهام وبرايتون
تذاع مباراة توتنهام وبرايتون، عبر قناة Bein Sport HD 2.
توتنهام يقع في المرتبة السابعة بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة، بينما يتواجد برايتون في المركز الثالث عشر برصيد 20 نقطة.
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