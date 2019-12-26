شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القنوات الناقلة ومواعيد مباراة الهلال والحزم في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 يواجه نادي الهلال نظيره فريق الحزم، اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي.

ويتواجه الهلال والحزم على أرضية ملعب نادي الحزم. موعد مباراة الهلال والحزم اليوم Advertisements تقام مباراة الهلال والحزم اليوم الخميس في تمام الساعة 06:50 بتوقيت القاهرة و07:50 بتوقيت مكة المكرمة. القناة الناقلة لمباراة الهلال والحزم تذاع مباراة الهلال والحزم على قناة Ksa sports HD1. ويحتل الهلال المركز الخامس برصيد 20 نقطة، بينما يحل الحزم في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 14 نقطة.

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