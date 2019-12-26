شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليفربول من أجل مواصلة عروضة الممتازة أمام ليستر سيتي الوصيف في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 يستعد نادي ليستر سيتي، لإستضافة فريق ليفربول، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في اللقاء الذي سيقام على ملعب كينج باور ستاديوم.

يسعى ليفربول لتحقيق نتيجة إيجابية، لتوسيع الفارق أمام ليستر سيتي الوصيف، ومانشستر سيتي صاحب المركز الثالث. بينما يحاول ليستر سيتي للخروج من هذه المباراة محققاً الثلاث نقاط، لتضييق فارق النقاط مع ليفربول متصدر جدول الترتيب. Advertisements موعد مباراة ليستر سيتي وليفربول تقام مباراة ليستر سيتي وليفربول في تمام الساعة 22:00 مساء بتوقيت القاهرة، الساعة 23:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة. موعد مباراة ليستر سيتي وليفربول تذاع مباراة ليفربول وليستر سيتي على قناة Bein Sport HD 2، وقناة Bein Sport 4K. ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة بفارق 10 نقاط كاملة عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني مع وجود مباراة مؤجلة مع وست هام يونايتد من الجولة الماضية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليفربول من أجل مواصلة عروضة الممتازة أمام ليستر سيتي الوصيف في البريميرليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.