شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مواعيد مباريات اليوم الخميس 26 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 تقام اليوم الخميس 26-12-2019 عدة مباريات في مسابقات وبطولات مختلفة على مستوى العالم، أبرزها مبلراة ليفربول وليستر سيتي في البريميرليج.

حيث يلاقي ليستر سيتي نظيره ليفربول في الدوري الإنجليزي. ويلتقي العدالة أمام الرائد، والهلال يحل ضيفاً على الحزم في الدوري السعودي. ويسلط لكم موقع "السعودية نيوز"، الضوء على موعد المباريات بتوقيت القاهرة، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها. مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي توتنهام هوتسبير Vs برايتون، الساعة 2:30 على قناة beIN SPORT HD 2. أستون فيلا Vs نورويتش سيتى، الساعة 5:00 على قناة beIN SPORT HD 6. تشيلسى Vs ساوثهامبتون، الساعة 5:00 على قناة beIN SPORT HD 2. Advertisements إيفرتون Vs بيرنلي، الساعة 5:00 على قناة beIN SPORT HD 4. كريستال بالاس Vs وست هام يونايتد، الساعة 5:00 على قناة beIN SPORT HD 5. بورنموث Vs آرسنال، الساعة 5:00 على قناة beIN SPORT HD 1. شيفيلد يونايتد Vs واتفورد، الساعة 5:00 على قناة beIN SPORT HD 3. مانشستر يونايتد Vs نيوكاسل يونايتد، الساعة 7:30 على قناة beIN SPORT HD 2. ليستر سيتى Vs ليفربول، الساعة 10:00 على قناة beIN SPORT HD 2. مواعيد مباريات الدوري السعودي الرائد Vs العدالة، الساعة 4:55 على قناة KSA SPORT. الحزم Vs الهلال، الساعة 6:50 على قناة KSA SPORT.

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