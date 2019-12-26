شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. بنى عبيد يهزم الزمالك فى كأس مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مثل هذا اليوم 26 ديسمبر 2008 حقق فريق بنى عبيد، أحد أندية دورى الدرجة الثالثة، فوزاً على الزمالك بهدف نظيف باستاد المنصورة، فى كبرى مفاجآت دور الـ32 لبطولة كأس مصر موسم 2008، وأحرز هدف المباراة السيد المندوه بالدقيقة 80 من عمر المباراة، وترك هذا اللقاء ذكرى سيئة فى نفوس الزملكاوية لاسيما أن بنى عبيد كان يحتل المركز الرابع بدورى الدرجة الثالثة وقتها.

السيد المندوه كان على موعد مع الشهرة ليسجل هدفاً تاريخياً فى شباك الأبيض ودع على إثره أبناء ميت عقبة البطولة على يد بنى عبيد، وقال عنه اللاعب فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع": "أقرب أصدقائى يشجعون نادى الزمالك، وبعدما سجلت الهدف ماكانوش عايزين يدخلونى البلد، ولكن فى النهاية فرحتهم بتسجيلى للهدف طغت على خروج الزمالك من كأس مصر "

وأضاف المندوه، "وفقاً للائحة النادى حصل كل لاعب على مبلغ 2000 جنيه مكافأة، فى الوقت الذى كانت مكافآت الزمالك للفوز على بنى عبيد تقدر بـ 5000 رغم أن الوضع الطبيعى أن يحدث العكس، ففوز الزمالك على بنى عبيد أمر عادى، ولم أحصل على مكافآت أخرى لهدفى فى الزمالك وتعاملت مثل باقى لاعبى الفريق، ويضيف ضاحكاً، "كنت متزوج حديثاً لم يمض على زواجى سوى 6 أشهر، وذهبت المكافأة فى المصاريف العادية فى المنزل على الملابس والزيت والسكر والفراخ ."

Advertisements

وتابع السيد المندوه، "أنا أهلاوى لكن غير متعصب، ولكن حتى وإن أحرزت الهدف فى الأهلى كنت سأشعر بنفس الفرحة فهذا إنجاز تاريخى، وأنا لاعب محترف أؤدى بشرف وأمانة ."

وأضاف، "حصلت على عرض من إحدى القنوات لتحليل مباريات دورى المظاليم، ولكنى فضلت الابتعاد عن المجال الرياضى ولم أجد الأمر مجدياً، الآن أعمل أمين عام بمعمل علوم بإحدى المدارس التابعة لمركز الحامول "