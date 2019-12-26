شكرا لقرائتكم طبيب الزمالك: اشعة حازم إمام أثبتت إصابته بشد في السمانه تستغرق علاجه لمده اسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويغيب اللاعب عن مواجهة زيسكو الزامبي والمقرر لها السبت المقبل بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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