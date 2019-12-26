شكرا لقرائتكم طبيب الزمالك: اشعة حازم إمام أثبتت إصابته بشد في السمانه تستغرق علاجه لمده اسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن الاشعة التي أجراها حازم إمام لاعب الفريق أثبتت إصابته بشد في السمانه تستغرق علاجه لمده اسبوع. وكان حازم إمام قد خرج مصابا فى لقاء الإنتاج الحربى الأخير ضمن الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.

ويغيب اللاعب عن مواجهة زيسكو الزامبي والمقرر لها السبت المقبل بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.