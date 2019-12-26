اخبار الرياضه

طبيب الزمالك: اشعة حازم إمام أثبتت إصابته بشد في السمانه تستغرق علاجه لمده اسبوع

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم طبيب الزمالك: اشعة حازم إمام أثبتت إصابته بشد في السمانه تستغرق علاجه لمده اسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن الاشعة التي أجراها حازم إمام لاعب الفريق أثبتت إصابته بشد في السمانه تستغرق علاجه لمده اسبوع. وكان حازم إمام قد خرج مصابا فى لقاء الإنتاج الحربى الأخير ضمن الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.

 

ويغيب اللاعب عن مواجهة زيسكو الزامبي والمقرر لها السبت المقبل بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طبيب الزمالك: اشعة حازم إمام أثبتت إصابته بشد في السمانه تستغرق علاجه لمده اسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا