شكرا لقرائتكم بعثة الزمالك في زامبيا تترقب وصول حقائبها بعد العثور عليها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كانت البعثة فقدت أحد الحقائب أثناء سفرها من إثيوبيا إلى زامبيا، لخوض مباراة زيسكو يونايتد الزامبى، فى المباراة التى ستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها فى الثالثة من عصر يوم السبت المقبل، حيث يتواجد الأبيض فى المجموعة الأولى بالبطولة الإفريقية بجوار أندية مازيمبى الكونغولى وأول أغسطس الأنجولى بالإضافة إلى زيسكو يونايتد.
وتبين أن سبب عدم إرسال الشنط المتأخرة بما فيهم شنطة أحذية اللاعبين بالفريق الأول تعذر إرسالها اليوم لعدم وجود رحلات من أديس ابابا إلى ندولا.
وأعلنت بعثة الأبيض عدم وجود أزمة في تاخر أحذية اللاعبين لوجود أحذية بديلة مع كل لاعب قاموا بارتدائها وخاضوا بها تدريباتهم يومي الأربعاء والخميس دون أدني مشكلة.
وعمل القائمين على بعثة الزمالك التى يترأسها هاني زادة، على التحرك سريعًا من أجل تحرير محضر بالواقعة فى المطار، وفى حالة عدم استرجاع هذه الحقيبة اليوم، ستقوم إدارة البعثة بشراء أحذية جديدة للاعبين من أجل خوض التدريبات الخاصة بالاستعدادات لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبى.
يذكر، أن الزمالك يحتل المركز الثانى فى المجموعة الأولى بالبطولة الإفريقية برصيد 3 نقاط، فيما يحتل مازيمبى المركز الأول برصيد 6 نقاط، ويتواجد زيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، بالتساوى مع أول أغسطس الأنجولى الذى جاء فى المركز الرابع برصيد نقطة أيضًا.
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