شكرا لقرائتكم ليفربول ضد ليستر سيتي .. تعرف على تشكيل الثعالب والريدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
من المنتظر أن يدخل ليستر سيتي في مباراة اليوم بتشكيل ضم كلاً من، شمايكل في حراسة المرمى، بيريرا، إيفانز، سويونكو، بن تشيلويل، نديدي، تيليمانس، ماديسون، جراي، ألبرايتون، فاردي.
في حين ينتظر أن يدخل ليفربول مباراة اليوم بتشكيل يضم كلاً من، أليسون في حراسة المرمى، أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون، هندرسون، فينالدوم، كيتا، محمد صلاح، ماني، فيرمينو.
مباراة ليستر سيتي وليفربول اليوم هي المواجهة هي الثانية التي تجمع بين الفريقين خلال 82 يوماً بعدما سبق وأن التقي الفريقان في الخامس من أكتوبر الماضي بملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة الثامنة، وتمكن ليفربول من تحقيق الفوز بنتيجة 2 – 1، حينما أحرز جيمس ميلنر هدفا من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.
ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 49 نقطة، متفوقًا بفارق 10 نقاط على ليستر سيتى صاحب الوصافة و11 نقطة على مانشستر سيتى صاحب المركز الثالث، ويمتلك "الريدز" مباراة مؤجلة مع وست هام يونايتد.
وتعد مباراة ليستر سيتى اليوم في جولة بوكسينج داي هى الأولى لفريق ليفربول بعد تتويجه بطلاً لمسابقة كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر عقب فوزه على فلامنجو البرازيلي بهدف دون مقابل في المباراة النهائية التي جمعتهما السبت الماضي بالعاصمة القطرية "الدوحة".
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