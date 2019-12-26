شكرا لقرائتكم الأهلي يخطط لإقناع "ربيعه" بالتجديد فى الأهلي لمدة 3 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى مسئولو الأهلي لتكثيف مفاوضاتهم مع رامي ربيعة، مدافع القلعة الحمراء، لتجديد تعاقده مع الفريق لمدة 3 مواسم أخري، خاصة وأن عقده مع الفريق الأحمر ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي يحق للمدافع الدولي التوقيع لأى نادي خلال الميركاتو الشتوى القادم .

واجتمع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أكثر من جلسة مع رامي ربيعة، إلا أنه لم ينجح في اقناعه بالتجديد، ليتدخل محمود الخطيب رئيس النادي، والذي من المنتظر أن يعقد جلسة خاصة مع المدافع الدولي لإنهاء الأمر بالتجديد للاعب.

ويستأنف المارد الأحمر تدريباته اليومية، عقب الفوز على الاتحاد السكندرى الأثنين الماضي بأربعة أهداف نظيفة فى الجولة العاشرة من مسابقة الدورى الممتاز، ويستعد الأهلى لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوى المقرر اقامتها السبت، على استاد السلام فى إطار مباريات الجولة الثالثة من دورى المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا .

Advertisements

وتقرر السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة في مران الفريق الجمعة، الذي ينطلق في الرابعة عصرًا على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي "الكاف"، فيما يقام الاجتماع الفني للمباراة في الثانية ظهراً، ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الفني في مقر النادي بالجزيرة، بحضور ممثلي الفريقين، إلى جانب مسؤولي الاتحاد الإفريقي، وحكم ومراقب المباراة، للاتفاق على كل التفاصيل المتعلقة بالمباراة، ويقام المؤتمر الصحفي للمباراة في قاعة المؤتمرات الصحفية بملعب السلام، على أن يتبعه مران فريق بلاتنيوم في التاسعة مساء .

وتقام مباراة الأهلي وبلاتنيوم في حضور 10 الاف متفرج، وتعد شركة تذكرتي هي المسئولة عن توزيع تذاكر المباراة حيث تم طرح التذاكر عبر الموقع الرسمي للشركة، في الوقت الذي حددت الشركة العديد من المنافذ لاستلام التذاكر منها فروع الأهلي الثلاثة في الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد .