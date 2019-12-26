شكرا لقرائتكم الاسماعيلى يقرر الاستغناء عن خدمات شيلونجو نهاية الموسم.. تعرف على السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة أدهم السلحدار على الاستغناء عن خدمات النامبيبى شيلونجو مهاجم الفريق بنهاية الموسم بعد تراجع مستواه الفنى والبدنى هذا الموسم رغم الانطلاقة المميزة التى قدمها إبان وجوده معاراً من صفوف سموحة السكندرى قبل أن ينجح مجلس الدراويش فى تحويل الاعارة لبيع نهائى فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية .

وظهر شيلونجو بمستوى متواضع مع الدراويش هذا الموسم حيث سجل هدفاً واحداً خلال 6 مباريات شارك فيها ببطولة الدوري بمعدل 252 دقيقة ، فيما سجل هدفين بالبطولة العربية فى شباك الجزيرة الاماراتى بدور الستة عشر ، وقرر الجهاز الفنى للاسماعيلى استبعاد شيلونجو من مواجهة الاتحاد السكندرى بالبطولة العربية

وتبحث لجنة التعاقدات بالنادى الاسماعيلى عن مهاجم مميز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة حتى يستطيع الانسجام مع الدراويش قبل اقراررحيل شيلونجو بشكل نهائى فى نهاية الموسم .

ويتجه فى الواحدة ظهر اليوم الخميس فريق الإسماعيلي إلى الإسكندرية حيث يُقيم هناك معسكر مغلق لمدة 48 ساعة بأحد فنادق الإسكندرية استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري، فى ذهاب دور الـ8 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال المقرر لها السادسة مساء السبت المقبل على استاد الإسكندرية، فيما يستضيف استاد الإسماعيلية مباراة الإياب يوم الجمعة 24 يناير الساعة 5 مساءً، ويسعى الجهاز الفني للإسماعيلي لتحقيق نتيجة ايجابية في لقاء الذهاب لتسهيل مباراة العودة وحسم الصعود للدور قبل النهائي .

وأغلق الإسماعيلي صفحة بطولة الدوري بعد تلقى خسارتين على التوالى ليبدأ الفريق التركيز فى المواجهة المرتقبة مع زعيم الثغر بالبطولة العربية، وحذر الجهاز الفنى بقيادة أدهم السلحدار لاعبى الإسماعيلى من انتقال وتيرة التراجع المحلى لمنافسات البطولة العربية فى المواجهة المرتقبة أمام زعيم الثغر.

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وجاءت قائمة الاسماعيلى لمواجهة الاتحاد السكندرى كالتالى :

حراسة المرمى.. محمد مجدي – محمد فوزي .

في خط الدفاع.. محمود البدرى – أحمد أيمن – أسامة إبراهيم – إبراهيم أبواليزيد – باهر المحمدي – محمد هاشم.

في خط الوسط.. محمود دونجا – محمد مخلوف – عماد حمدى – محمد بيومي – بيكيتى سيلفا – همام طارق – عبدالرحمن مجدي – محمد حمدى ذكي – محمد صادق.